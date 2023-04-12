В сети появился тизер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет

На ютуб-канале стримингового сервиса HBO Max опубликовали тизер мини-сериала «Режим», главную роль в котором исполнила лауреат премии «Оскар» Кейт Кинслет («Мейр из Исттауна», «Титаник», «Чтец»).
Британская кинозвезда сыграла политика, мечтающего построить новую Европу. Уинслет предстала в образе канцлера неизвестной страны, хладнокровной и страстной защитницы своего народа.
В трейлере героиня Уинслет ведет напряженные переговоры с представительницей властей США. Она требует уважения к своим людям, выступает против жестокости и заявляет, что ступила на самый сложный путь во имя свободы.
Сериал выйдет на платформе Max в 2024 году. В нем появятся Маттиас Схунартс, Гийом Галльенн, Андреа Райсборо, Марта Плимптон, Хью Гранта, Дэнни Уэбб, Дэвид Бамбер, Генри Гудман, Стенли Таусенд, Луи Минетт, Карл Марковиц и Пиппа Хэйвуд.
Сценаристом и шоураннером проекта выступил Уилл Трейси, режиссерами стали Стифен Фрирс и Джессика Хоббс. Также над «Режимом» работали Фрэнк Рич, Трейси Сивард, Сет Рейсс, Джули Вайнер, Джен Спира, Гэри Штейнгарт и Сара ДеЛапп.