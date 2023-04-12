Власти Петербурга назвали дату начала сезона фонтанов

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что городские заработают уже 22 апреля. График их работы останется прежним, с 9.00 до 21.00 ежедневно. Сейчас работники «Водоканала Санкт‑Петербурга» готовят их к сезону.
После зимы фонтаны требуют тщательного обслуживания. Необходимо проверить облицовку чаш, промыть все трубы и каналы, убрать мусор и установить съемное оборудование (насадки и электрику).
22 апреля запустят 71 фонтан. Еще 5 включат в праздник Весны и Труда, 1 мая, специально к майским выходным (это светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина). Еще 35 фонтанов откроют чуть позже.