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Власти Петербурга назвали дату начала сезона фонтанов

Илья Голубев
Сегодня в 22:33

Пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что городские заработают уже 22 апреля. График их работы останется прежним, с 9.00 до 21.00 ежедневно. Сейчас работники «Водоканала Санкт‑Петербурга» готовят их к сезону.

После зимы фонтаны требуют тщательного обслуживания. Необходимо проверить облицовку чаш, промыть все трубы и каналы, убрать мусор и установить съемное оборудование (насадки и электрику).

22 апреля запустят 71 фонтан. Еще 5 включат в праздник Весны и Труда, 1 мая, специально к майским выходным (это светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина). Еще 35 фонтанов откроют чуть позже.

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Правительство Санкт-Петербурга
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