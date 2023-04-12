Власти Петербурга назвали дату начала сезона фонтанов

22 апреля запустят 71 фонтан. Еще 5 включат в праздник Весны и Труда, 1 мая, специально к майским выходным (это светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у гостиного двора в Кронштадте, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина). Еще 35 фонтанов откроют чуть позже.