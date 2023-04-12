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Режиссер Джон М. Чу снимет киноадаптацию мюзикла «Иосиф и его удивительный плащ снов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:49

Американский режиссер Джон М. Чу, известный по фильмам «Безумно богатые азиаты» и »«Шаг вперед 2: Улицы», снимет киноадаптацию мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иосиф и его удивительный плащ снов». Об этом сообщил Deadline.

Картину по мотивам ветхозаветной истоории о Иосифе и его завистливых братьях выпустит Amazon Studios. Над ней будет работать продюсер Скотт Сандерс. По информации издания, Чу давно мечтал экранизировать постановку.

В данный момент Чу находится в Великобритании на съемках фильма «Злая» — киноверсии другого популярного мюзикла, в которой появятся Синтия Эриво, Ариана Гранде и Мишель Йео.

Над «Иосифом и его удивительным плащом снов» поработают продюсеры Мара Джейкобс, Лэнс Джонсон, Джейн Ли, Бенджамин Лоуи, Тим Райс и Ллойд Уэббер. Сценарий напишет Дэниел Голдфарб.

Райс и Уэббер придумали идею для мюзикла «Иосиф и его удивительный плащ снов» в 1968 году. Позднее они поставили полноценный спектакль, который не один сезон показывали на сценах Лондона и Нью-Йорка.

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