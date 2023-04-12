Энергия ветра и солнца поставила в 2022 году рекорд

Традиционные энергоносители, согласно отчету Ember, почти не сдают позиции. Рынок угля, например, вырос на 1,1%, а рынок природного газа сократился на 0,2%. Однако эксперты утверждают, что благодаря росту объемов энергии солнца и ветра в общей картине мире выбросы углекислого газа уже значительно меньше в 2022 году, чем раньше.