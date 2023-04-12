Энергия ветра и солнца поставила в 2022 году рекорд

В 2022 году 12% всей произведенной в мире энергии были получены благодаря генераторам, работающим на технологиях солнечной и ветряной энергетики, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического агентства Ember.
Если учесть тот факт, что атомная и гидроэнергетика также «зеленые» и не загрязняют атмосферу выбросами углекислого газа, то процент «зеленой» энергетики во всей выработанной в мире в 2022 году энергии становится гораздо больше — 39%.
Мощности солнечной энергетики выросли к концу прошлого года на 24%, ветряной — на 17%. При этом подключенных солнечных панелей хватило бы на год обеспечения ЮАР, а ветряков — Великобритании.
Традиционные энергоносители, согласно отчету Ember, почти не сдают позиции. Рынок угля, например, вырос на 1,1%, а рынок природного газа сократился на 0,2%. Однако эксперты утверждают, что благодаря росту объемов энергии солнца и ветра в общей картине мире выбросы углекислого газа уже значительно меньше в 2022 году, чем раньше.