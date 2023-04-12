На ютуб-канале стримингового сервиса Peacock опубликовали тизер мини-сериала «Континенталь» — спин-оффа кинофраншизы «Джон Уик». Проект выйдет на экраны в сентябре 2023 года.
В ролике можно увидеть интерьеры легендарного отеля, а также нескольких персонажей трехсерийного шоу. Действие сериала развернется в семидесятых годах и поведает криминальную и, очевидно, кровавую историю «Континенталя».
В центре сюжета окажется владелец отеля Уинстон. Шоу расскажет о юности Уинстона, как он попал в «Континенталь», ставший убежищем для киллеров, и занял высокое место в преступной иерархии.
В сериале снялись Мел Гибсон, Колин Вуделл, Мишель Прада, Бен Робсон, Хуберт Пойнт-Дю Жур, Нюнг Кейт, Джессика Аллeн, Айомид Адегун, Джереми Бобб и Питер Грин. Продюсерами проекта стали Чад Стахелски, Дерек Колстад и Дэвид Лейтч.
Киностудия Lionsgate также готовится к выпуску еще двух спин-оффов «Джона Уика». Один из них — фильм «Балерина» с Аной де Армас — выйдет 7 июня 2024 года. О другом пока известно не много.