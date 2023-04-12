Умер писатель Эдуард Багиров. Ему было 47 лет

Умер российский писатель и публицист Эдуард Багиров. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на окружение автора.
Багирову было 47 лет. По информации одного из источников, неделю назад писатель впал в кому, у него отказали все органы. С чем была связана кома, не уточняется.
Эдуард Багиров родился в 1975 году в городе Мары Туркменской ССР. Он получил известность в 2000-х годах, когда стал главным редактором литературного портала litprom.ru, а затем выпустил несколько романов.
Его дебютом в 2007 году стала книга «Гастарбайтер». Позднее Багиров также выпустил «Любовников» и «Идеалиста». Также писатель работал сценаристом и радиоведущим.
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