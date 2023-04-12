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У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых чебурашек

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Таможенная служба в Уссурийске изъяла у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками, сообщается в ее телеграм-канале. Внутри них было 1200 игрушек.

Мужчина приехал на автобусе. Внимание таможенников привлек багаж — семь мешков весом по 10 килограмм каждый. Товар изъяли.

По словам пойманного, чебурашек он вез для друга, который планировал продавать контрафакт на рынке.

В ведомстве отметили, что права на персонажа принадлежат «Союзмультфильму». Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности — теперь ему грозит штраф.

В январе «Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактных чебурашек. Телеграм-канал Shot писал, что покупатели получали контрафактную продукцию вместо качественной, при этом заказчики на фоне популярности фильма сильно завышали цены.

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