У жителя Китая изъяли почти 1200 плюшевых чебурашек

Таможенная служба в Уссурийске изъяла у гражданина Китая семь мешков с плюшевыми чебурашками, сообщается в ее телеграм-канале. Внутри них было 1200 игрушек.
Мужчина приехал на автобусе. Внимание таможенников привлек багаж — семь мешков весом по 10 килограмм каждый. Товар изъяли.
По словам пойманного, чебурашек он вез для друга, который планировал продавать контрафакт на рынке.
В ведомстве отметили, что права на персонажа принадлежат «Союзмультфильму». Правообладатель потребовал привлечь злоумышленника к ответственности — теперь ему грозит штраф.
В январе «Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактных чебурашек. Телеграм-канал Shot писал, что покупатели получали контрафактную продукцию вместо качественной, при этом заказчики на фоне популярности фильма сильно завышали цены.