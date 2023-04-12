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ВЦИОМ: россияне хотели бы улететь на Марс и Луну

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

24% россиян хотели бы улететь на Марс в качестве космических туристов, еще 10% — на Луну. Более 70% населения России согласны отправиться на какую‑либо другую планету Солнечной системы, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Вслед за Марсом и Луной следуют Венера (9%), Юпитер (6%) и Сатурн (5%). Каждый третий россиянин вообще отказался бы от путешествия на другие планеты (28%).

Почти каждый второй россиянин (45%) допускает возможность того, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый космический корабль с Земли долетит до Марса. В 2014 году так считали лишь 16%.

Сейчас более трети россиян (37%) считают реальным создание в течение ближайших 50 лет постоянной обитаемой базы на Луне. В 2014-м респондентов, уверенных в этом, было 13%.

33% опрошенных не сомневаются, что за данный период человечество научится добывать полезные ископаемые на других планетах. В 2014 году так считали 13% респондентов.

По данным ВЦИОМ, каждый пятый (21%) ожидает, что в течение ближайших 50 лет на орбите Земли появятся космические гостиницы, девять лет назад о таких ожиданиях говорили 5% россиян.

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