ВЦИОМ: россияне хотели бы улететь на Марс и Луну

Вслед за Марсом и Луной следуют Венера (9%), Юпитер (6%) и Сатурн (5%). Каждый третий россиянин вообще отказался бы от путешествия на другие планеты (28%).
Почти каждый второй россиянин (45%) допускает возможность того, что в течение ближайших 50 лет пилотируемый космический корабль с Земли долетит до Марса. В 2014 году так считали лишь 16%.
Сейчас более трети россиян (37%) считают реальным создание в течение ближайших 50 лет постоянной обитаемой базы на Луне. В 2014-м респондентов, уверенных в этом, было 13%.
33% опрошенных не сомневаются, что за данный период человечество научится добывать полезные ископаемые на других планетах. В 2014 году так считали 13% респондентов.
По данным ВЦИОМ, каждый пятый (21%) ожидает, что в течение ближайших 50 лет на орбите Земли появятся космические гостиницы, девять лет назад о таких ожиданиях говорили 5% россиян.