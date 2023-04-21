«Ходите на свидания», «старайтесь как можно больше веселиться» и еще 9 секретов счастливого брака

У каждой пары свой «рецепт счастья», но чужой опыт иногда бывает полезен. Замужние пользовательницы реддита делятся «негласными правилами успешного брака». Собрали 11 самых убедительных.
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«Мы команда. Я его самая большая поклонница, а он — мой. Мы поддерживаем друг друга, верим, что если один из нас добьется успеха, то успешны будут оба. И если один из нас отстает, другой помогает ему наверстать упущенное или берет на себя инициативу на некоторое время. Также это помогает, если вам нравятся разные домашние обязанности», — girlwithsilvereyes.
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«Сначала станьте настоящими друзьями. Легче быть замужем за лучшим другом, который всегда рядом. А страсть проходит довольно быстро», — staysmokin91.
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«Если ваши отношения основаны на внешности, сексе и романтическом влечении, они не продлятся долго. Когда‑нибудь вы оба станете старыми (если вам повезет) и некрасивыми, и это может произойти раньше, чем кажется. Если вы не интересны друг другу как личности или не испытываете искреннюю привязанность… ваши отношения, вероятно, „не переживут“ первую же серьезную болезнь или проблему», — strikes-twice.
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«Ваш партнер не умеет читать мысли — чего бы вы ни ожидали, что бы ни было у вас на уме, изложите это четко», — Amarminalie.
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«Общайтесь, хвалите благие намерения, изучайте потребности своего партнера и будьте рядом с ним в трудные времена. И старайтесь как можно больше веселиться», — Myshellel.
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«Каждый день, возвращаясь домой, крепко обнимайте друг друга. Уделяйте этому хотя бы 30 секунд. И иногда вспоминайте ваши первые дни влюбленности», — MLAheading.
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«В обязанности моего мужа не входит делать меня счастливой. Были времена, когда мое психическое здоровье было не совсем в порядке, и он ничего не смог бы сделать, чтобы изменить это, даже если бы попытался. Мы невероятно поддерживаем друг друга, но в конечном итоге берем на себя ответственность за наше собственное здоровье и благополучие. Мы вместе 17 лет и очень счастливы», — Quick-Cattle-7720.
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«Используйте язык любви, понятный вашему партнеру. А не проявляйте заботу о нем так, как кажется правильным вам. При этом также четко сообщите о своем „языке любви“», — deleted.
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«Никогда не прекращайте ходить на свидания. Эпичные романы должны случаться не только в кино. Позвольте появиться им в вашей жизни», — Coloryourdreams2.
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«Поймите, что в любви есть „приливы и отливы“. Иногда вам будет казаться, что вы не так уж сильно влюблены в своего партнера, и это нормально. Это в порядке вещей в долгосрочных отношениях, и с правильным человеком это пройдет», — no_tori_ous.
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«Спустя 25 лет брака я научилась использовать принцип „Перескажи мне, что, по-твоему, я сказала“. Так много ссор, обвинений и обманов было из‑за того, что мой муж „слышал“ совсем не то, что я говорила. Слышать — это НЕ то же самое, что слушать», — foureveralways.