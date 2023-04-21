«Ходите на свидания», «старайтесь как можно больше веселиться» и еще 9 секретов счастливого брака

«Мы команда. Я его самая большая поклонница, а он — мой. Мы поддерживаем друг друга, верим, что если один из нас добьется успеха, то успешны будут оба. И если один из нас отстает, другой помогает ему наверстать упущенное или берет на себя инициативу на некоторое время. Также это помогает, если вам нравятся разные домашние обязанности», — girlwithsilvereyes.