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Twitter изменит маркировку аккаунта Би-би-си на «финансируемое за счет бюджетных средств СМИ»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:37

Компания Twitter прекратит использовать маркировку «финансируемое правительством СМИ» в отношении аккаунта британской вещательной корпорации Би-би-си. Теперь издание будет маркироваться как «финансируемое за счет бюджетных средств СМИ», рассказал он в разговоре с Би-би-си.

По словам Маска, такая формулировка «не столь предосудительна» в отношении Би-би-си. «Мы пытаемся быть точными», — добавил бизнесмен.

Маркировка «государственное СМИ» в твиттере Би-би-си появилась на днях. Британский канал потребовал «как можно скорее» убрать пометку.

«Би-би-си является и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионного сбора», — говорилось в ответном заявлении Би-би-си. Помимо лицензионного сбора, Би-би-си получает деньги от рекламы, прямых трансляций (в виде донатов) и других частных лиц.

По данным CNN, Twitter называет государственными те СМИ, в которых «государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямое или косвенное политическое давление и/или контроль над производством и распространением» материалов.

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