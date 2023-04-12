Twitter изменит маркировку аккаунта Би-би-си на «финансируемое за счет бюджетных средств СМИ»

Компания Twitter прекратит использовать маркировку «финансируемое правительством СМИ» в отношении аккаунта британской вещательной корпорации Би-би-си. Теперь издание будет маркироваться как «финансируемое за счет бюджетных средств СМИ», рассказал он в разговоре с Би-би-си.
По словам Маска, такая формулировка «не столь предосудительна» в отношении Би-би-си. «Мы пытаемся быть точными», — добавил бизнесмен.
Маркировка «государственное СМИ» в твиттере Би-би-си появилась на днях. Британский канал потребовал «как можно скорее» убрать пометку.
«Би-би-си является и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионного сбора», — говорилось в ответном заявлении Би-би-си. Помимо лицензионного сбора, Би-би-си получает деньги от рекламы, прямых трансляций (в виде донатов) и других частных лиц.
По данным CNN, Twitter называет государственными те СМИ, в которых «государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямое или косвенное политическое давление и/или контроль над производством и распространением» материалов.