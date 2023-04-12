Twitter изменит маркировку аккаунта Би-би-си на «финансируемое за счет бюджетных средств СМИ»

«Би-би-си является и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионного сбора», — говорилось в ответном заявлении Би-би-си. Помимо лицензионного сбора, Би-би-си получает деньги от рекламы, прямых трансляций (в виде донатов) и других частных лиц.