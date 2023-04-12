Московский экс-мундеп Анастасия Брюханова стала фигурантом уголовного дела о «фейках» про армию

Дело завели из‑за видео на ее ютьюб-канале, опубликованном 23 декабря. В нем говорится о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча и их причастности к гибели гражданского населения. Следствие посчитало это «заведомо ложной информацией» в ее ролике.