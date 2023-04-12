Московский экс-мундеп Анастасия Брюханова стала фигурантом уголовного дела о «фейках» про армию

Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбудили уголовное дело о «фейках» про ВС РФ. Об этом сообщают РБК и РИА «Новости» со ссылками на источники.
Дело завели из‑за видео на ее ютьюб-канале, опубликованном 23 декабря. В нем говорится о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча и их причастности к гибели гражданского населения. Следствие посчитало это «заведомо ложной информацией» в ее ролике.
Максимальное наказание, которое грозит Брюхановой по статье 207.3 УК, — лишение свободы до 5 лет.
С 2016 года Брюханова (от партии «Яблоко») возглавляла комиссию по ЖКХ и благоустройству московского района Щукино. В 2019-м пыталась пройти в Мосгордуму, но до выборов ее не допустили.
Во время выборов 2021 года в Госдуму Брюханова лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования и обработки 99% протоколов, но после добавления результатов дистанционного электронного голосования, уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской (28,78%).