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В соцсетях появились видео падения светящегося объекта в Свердловской области. Это, вероятно, фейк

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:35

Накануне вечером СМИ сообщили о падении в Свердловской области светящегося неопознанного объекта. Очевидцы сняли на видео, как он летел вниз, в момент падения произошел взрыв.

Как предполагалось, метеорит упал в городе Богдановиче. Однако управление МЧС не подтвердило информацию об этом. Глава городского округа Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд сообщил во «ВКонтакте», что на месте предполагаемого падения объекта ничего не обнаружено.

«Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно», — написал Нейфельд. Он уточнил, что вопросом распространения «фейка» занялись силовики.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что ролики с падением объекта появились в соцсетях и СМИ после того, как их прислали местные молодые актеры, операторы, SMM-специалисты и их знакомые. Там напомнили, что 12 апреля отмечается День космонавтики, а видео (оно не одно) могли быть частью «вирусной кампании».

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