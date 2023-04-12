В соцсетях появились видео падения светящегося объекта в Свердловской области. Это, вероятно, фейк

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что ролики с падением объекта появились в соцсетях и СМИ после того, как их прислали местные молодые актеры, операторы, SMM-специалисты и их знакомые. Там напомнили, что 12 апреля отмечается День космонавтики, а видео (оно не одно) могли быть частью «вирусной кампании».