В соцсетях появились видео падения светящегося объекта в Свердловской области. Это, вероятно, фейк

Как предполагалось, метеорит упал в городе Богдановиче. Однако управление МЧС не подтвердило информацию об этом. Глава городского округа Богданович в Свердловской области Олег Нейфельд сообщил во «ВКонтакте», что на месте предполагаемого падения объекта ничего не обнаружено.
«Будем искать метеорит. Может, так привлечем внимание туристов к нашему замечательному городу… А если серьезно, как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно», — написал Нейфельд. Он уточнил, что вопросом распространения «фейка» занялись силовики.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что ролики с падением объекта появились в соцсетях и СМИ после того, как их прислали местные молодые актеры, операторы, SMM-специалисты и их знакомые. Там напомнили, что 12 апреля отмечается День космонавтики, а видео (оно не одно) могли быть частью «вирусной кампании».