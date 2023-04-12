«Тайны следствия» обошли «Дом дракона» по пиратским ссылкам

В начале 2023 года два российских сериала «Тайны следствия» и «Ментовские войны» возглавили рейтинг фильмов и сериалов по количеству пиратских ссылок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию ContentScan, занимающуюся защитой аудиовизуального контента от нелегального распространения.
В первом квартале этого года аналитики выявили почти 64 тыс. ссылок на пиратские ресурсы с доступом для просмотра и скачивания. «Тайны следствия» и «Ментовские войны» имеют 52 тыс. ссылки.
Российские сериалы обошли по числу нелегальных ссылок «Дом дракона» — приквел «Игры престолов», который доступен на 36 тыс. пиратских сайтов. В топ-10 также вошли сериалы «Водоворот» (24 тыс. ссылок) и «Ликвидация» (24 тыс. ссылок), а также российско-украинский сериал «По законам военного времени» (22 тыс. ссылок).
При составлении рейтинга сервис ContentScan учитывал только те проекты, у которых в России есть официальный правообладатель. Так в список не попали новинки Disney или Warner Bros., вышедшие после ухода этих компаний с российского рынка в марте 2022 года.
В начале 2022 года вся десятка лидеров на пиратских ресурсах была представлена иностранными фильмами и сериалами. Тогда рейтинг фильм «Неудержимые» (376 тыс.), за ним шел триллер «Кровь и деньги» (почти 280 тыс.), а замыкал тройку лидеров «Укрощение строптивого» (269 тыс.).