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Выпустившая песню «Baby Shark» студия создаст восемь подкастов для детей

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:46

Южнокорейская студия Pinkfong, известная как создатель вирусной детской песни «Baby Shark», запустит восемь подкастов. Они появятся на платформе Apple Podcasts, сообщил The Hollywood Reporter.

В планах компании — выпустить три англоязычных проекта и пять подкастов на корейском языке. Англоязычные подкасты будут называться «Лучшая детская история Pinkfong Baby Shark», «Моя любимая музыкальная история Pinkfong Baby Shark» и «Эксклюзивное книжное приключение Pinkfong Baby Shark».

Все шоу создадут эксперты по дошкольному образования. Новые эпизоды будут появляться по вторникам. Из них дети смогут узнать, например, про динозавров и созвездия.

Часть контента планируется сделать платной. Для доступа к «Эксклюзивному книжному приключению Pinkfong Baby Shark» слушателям придется оплатить ежемесячную подписку — она стоит 2,99 доллара. В этом подкасте детям расскажут о сказках.

Подписка также позволит получить ранний доступ к эпизодам проектов и бонус-контенту. Какими будут дополнительные материалы, пока неясно.

Ранее по мотивам песни «Baby Shark» анонсировали полнометражный фильм, его разработает Pinkfong совместно с Nickelodeon и Paramount+. Он выйдет на стрим-сервисе Paramount+ в конце 2023 года.

Компания Pinkfong выпустила видео с треком «Baby Shark» в июне 2016 года. Изначально песня была не очень известна, но после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом.

В ноябре 2020 года клип преодолел отметку в 7 млрд просмотров, обогнав музыкальный ролик на мегахит Luis Fonsi и Daddy Yankee «Despacito». «Baby Shark» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное видео на ютьюбе.

Трек также попал в глобальные музыкальные чарты. В 2019 году он занял 32-ю строчку рейтинга Billboard Hot 100 и шестую — в официальных британских чартах.

В середине января 2022 года клип на «Baby Shark» на ютьюбе преодолел отметку в 10 млрд просмотров. Ролик побил рекорд просмотров за всю историю видеохостинга.

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