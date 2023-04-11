Выпустившая песню «Baby Shark» студия создаст восемь подкастов для детей

Компания Pinkfong выпустила видео с треком «Baby Shark» в июне 2016 года. Изначально песня была не очень известна, но после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн, а Pinkfong придумала легко запоминающийся танец, она стала мировым хитом.