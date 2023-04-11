На компанию Tesla подали в суд из‑за распространения видео с камер клиентов

На компанию Tesla, выпускающую электромобили, подали в суд из‑за распространения между сотрудниками видео с установленных на машинах клиентов камер. Об этом сообщил Reuters.
Владелец автомобиля бренда из Сан-Франциско по имени Генри Йе потребовал привлечь компанию к ответственности за нарушение конфиденциальности. По его словам, сотрудники Tesla использовали видео для «безвкусных и оскорбительных развлечений» и «унижения тех, кто был тайно записан».
«Как и любой другой, мистер Йе был возмущен тем, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения неприкосновенности частной жизни его семьи, которую конституция Калифорнии скрупулезно защищает», — заявил адвокат Джек Фитцджеральд.
Он отметил, что его подзащитный убежден, что Tesla должна понести ответственность за вторжение в личную жизнь и «небрежную политику конфиденциальности» и компенсировать нанесенный ему и другим клиентам ущерб.
Иск последовал за информацией о том, что несколько сотрудников Tesla обменивались через внутреннюю систему компании видео и снимками с автомобильных камер в период с 2019 по 2022 год. Эти действия Йе посчитал «вопиющими» и «крайне оскорбительными».
На некоторых из распространенных роликов, как отметил Reuters, были засняты деликатные моменты жизни владельцев Tesla. Например, на них можно было увидеть людей, выполняющих обязанности по дому, а также их детей.