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На компанию Tesla подали в суд из‑за распространения видео с камер клиентов

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:11

На компанию Tesla, выпускающую электромобили, подали в суд из‑за распространения между сотрудниками видео с установленных на машинах клиентов камер. Об этом сообщил Reuters.

Владелец автомобиля бренда из Сан-Франциско по имени Генри Йе потребовал привлечь компанию к ответственности за нарушение конфиденциальности. По его словам, сотрудники Tesla использовали видео для «безвкусных и оскорбительных развлечений» и «унижения тех, кто был тайно записан».

«Как и любой другой, мистер Йе был возмущен тем, что камеры Tesla могут быть использованы для нарушения неприкосновенности частной жизни его семьи, которую конституция Калифорнии скрупулезно защищает», — заявил адвокат Джек Фитцджеральд.

Он отметил, что его подзащитный убежден, что Tesla должна понести ответственность за вторжение в личную жизнь и «небрежную политику конфиденциальности» и компенсировать нанесенный ему и другим клиентам ущерб.

Иск последовал за информацией о том, что несколько сотрудников Tesla обменивались через внутреннюю систему компании видео и снимками с автомобильных камер в период с 2019 по 2022 год. Эти действия Йе посчитал «вопиющими» и «крайне оскорбительными».

На некоторых из распространенных роликов, как отметил Reuters, были засняты деликатные моменты жизни владельцев Tesla. Например, на них можно было увидеть людей, выполняющих обязанности по дому, а также их детей.

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