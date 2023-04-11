На Change.org появилась петиция против электронных повесток. Ее подписали более 4,8 тысяч человек

На портале Change.org появилась петиция против электронных повесток, которые приравняли в России к бумажным. Петицию подписали уже более 4,8 тысяч человек.
Авторы петиции выступили за отмену принятых поправок к закону о воинской службе. Они заявили, что поправки якобы нарушают права граждан России, а также не учитывают, что «часть людей просто не имеют доступа к своим аккаунтам» на портале «Госуслуги».
«Поражение гражданина в правах без суда невозможно. Теперь этим правом наделили сотрудников военкоматов. Если завтра военный комиссар любого района решит, что человек уклоняется, то ему тут же запретят выезд за границу», — отметили в обращении.
По мнению инициаторов петиции, использование сервиса «Госуслуги» для призыва военнослужащих чревато утечкой личных данных. «В условиях войны собирать данные потенциальных военнослужащих, которые потом могут оказаться в открытом доступе, это работа против них», — написали в документе.