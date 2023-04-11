Секс-протест в Амстердаме: квартал красных фонарей выступил против новых ограничений

В Амстердаме проходят протесты секс-работниц и секс-работников против ограничений, которые власти города ввели для квартала красных фонарей десять дней назад, пишет The Insider.
Ограничения коснулись прежде всего работы квартала красных фонарей Де Валлен, одного из старейших кварталов в городе. Он известен своими магазинами товаров для взрослых и заведениями, в витринах которых секс-работницы приглашают прохожих зайти и приобрести их услуги.
Мэр Амстердама Фемке Халсема вместе с другими чиновниками давно утверждал, что район привлекает к себе внимание криминала и слишком шумных туристов, которые любят выпить, подраться и помусорить.
1 апреля в силу вступили ограничения на время работы заведений, предоставляющих услуги эротического и сексуального характера. Их обязали закрываться с 3.00 до 6.00.
Представительницы индустрии рассказали Insider, что из‑за этого ограничения выросли цены на аренду, а работницам и работникам заведений приходится перемещаться по городу в действительно опасное для них время, ведь им приходится носить с собой много наличных.
Ранее заведения закрывались в 6.00, когда магазины и офисы, наоборот, начинали открываться, что делало передвижение куда более безопасным.
Кроме того, Халсема надеется убрать все кварталы красных фонарей, в первую оередь, Де Валлен, за пределы центра города, поближе к его окраинам.
Он желает сделать некий «центр», где предоставлялись бы секс-услуги, однако к этой концепции представители отрасли относятся скептически, так как никаких конкретных предложений от властей не поступало. Это рождает подозрения, что их просто собираются бесконтрольно выселить из центра города ради освобождения выгодных помещений.