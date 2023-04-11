Баскетболистка Бриттни Грайнер выпустит книгу о своем заключении в России

Бриттни Грайнер приговорили в России к 9 годам колонии за вейп с 0,702 грамма гашишного масла, который обнаружили в ее багаже в Шереметьево. Спортсменка сказала, что медицинскую марихуану ей прописал врач, а картриджи с ней она привезла по невнимательности. Вину Грайнер признала.