Баскетболистка Бриттни Грайнер выпустит книгу о своем заключении в России

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую осудили в России за контрабанду и хранение наркотиков, напишет книгу мемуаров о своем заключении в российской тюрьме. Об этом сообщило Independent.
Спортсменка заявила, что готова поделиться «непостижимым» опытом ареста и пребывания в колонии в России. Она расскажет в издании, как переживала почти 10-месячное заключение до своего обмена на Виктора Бута в декабре 2022 года.
Книга выйдет весной 2024 года. В данный момент Грайнер работает над ней. Баскетболистка надеется, что читатели поймут, почему она так благодарна за поддержку людей со всего мира, которую она получила после ареста.
Также Грайнер рассчитывает, что мемуары привлекут внимание к другим американцам, задержанным за границей, в том числе к репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу — его в России обвинили в шпионаже.
Издатель книги заявил, что мемуары Грайнер будут «интимными и трогательными». В них спортсменка расскажет «в ярких деталях о своем мучительном опыте» и о «трудностях ориентирования в византийской правовой системе России на языке, которым она не владеет».
В частности, двукратная олимпийская чемпионка опишет «суровое и сюрреалистичное пребывание в иностранной тюрьме и ужасающие аспекты повседневной жизни в женской исправительной колонии».
Бриттни Грайнер приговорили в России к 9 годам колонии за вейп с 0,702 грамма гашишного масла, который обнаружили в ее багаже в Шереметьево. Спортсменка сказала, что медицинскую марихуану ей прописал врач, а картриджи с ней она привезла по невнимательности. Вину Грайнер признала.
8 декабря в аэропорту Абу-Даби Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, которого в осудили в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма.