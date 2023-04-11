Посмотрите, как выглядит из космоса извержение огромного вулкана на Камчатке

Сегодня, 11 апреля, Шивелуч, один из крупнейших камчатских вулканов выбросил облако пепла на колоссальную высоту 15–20 километров. На видео из космоса хорошо видно, какое огромное влияние этот выброс может оказать на ближайшие прогнозы погоды не только на Камчатке, но и по всему миру.