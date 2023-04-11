Посмотрите, как выглядит из космоса извержение огромного вулкана на Камчатке

Роскосмос опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, снятое из космоса спутником. Ролики появились в телеграм-канале ведомства.
Сегодня, 11 апреля, Шивелуч, один из крупнейших камчатских вулканов выбросил облако пепла на колоссальную высоту 15–20 километров. На видео из космоса хорошо видно, какое огромное влияние этот выброс может оказать на ближайшие прогнозы погоды не только на Камчатке, но и по всему миру.
В некоторых районах начался пеплопад, в частности в поселках Ключи, Козыревск и селе Майское. Не исключено выпадение таких осадков и в других районах. Местные власти советуют жителям близлежащих поселений не выходить из дома и носить маски.
На Камчатке объявлен наивысший, красный код авиаопасности. В поселках Усть-Камчатского района ограничили работу социальных учреждений и школ. Это уже не первое извержение вулкана Шивелуч за последние годы, однако таких выбросов ранее не наблюдалось.