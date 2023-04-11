«Объединение изменит каждого»: первый трейлер супергеройской ленты «Марвелы»

Студия Marvel Entertainment показала первый тизер-трейлер своего нового супергеройского фильма «Марвелы». Картина посвящена трем героиням комксов Marvel — Кэрол Дэнверс (она же Капитан Марвел), Камале Хан (Мисс Марвел) и Монике Рамбо.
В ролике показали много эффектных сцен с полетами, драками, ссорами и перемещениями между магическими стенами в открытом космосе. Главным героиням придется работать в команде, даже если сами они этого не очень-то и хотят.
«Объединение изменит каждого», — гласит слоган предстоящего фильма.
Картина «Марвелы» продолжит события фильма «Капитан Марвел» и сериала «Мисс Марвел». Это будет 33-й фильм киновселенной Marvel Studios. Премьера — 10 ноября этого года.
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