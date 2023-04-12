Заставка «Форта Боярд» и «Directed by Robert B.Weide»: в твиттере вспоминают «картинки со звуком»

Некоторые кадры из видео настолько прочно связаны с воспоминаниями, что при взгляде на изображение в голове сразу возникает конкретная музыка, слова или звуки. Владельцы твиттера «Страдающее Средневековье» предложили пользователям вспомнить подобные «картинки со звуком», а в качестве примера привели скрин из первых минут «Шрека». Мультфильм вышел еще в 2001 году, но большинство зрителей помнит, что главный герой выходит из деревянного туалета под строчку «Somebody once told me the world is gonna roll me» из песни «All Star» группы Smash Mouth.
Комментаторы вспоминают заставки к ранее популярным сериалам, мультфильмам и передачам, например, к «Моей прекрасной няне», «Спокойной ночи, малыши!», «Смешарикам» и «Форту Боярд». При взгляде на выступающую из темноты странную физиономию дети 90-х вспоминают аудиодорожку, которая сопровождала жутковатую заставку телекомпании «ВИД». Глядя на волчок, зрители «Что? Где? Когда?» слышат в голове характерный звук, под который знатоки на протяжении многих лет вращают его. Заставка «Directed by Robert B.Weide» часто появляется в конце комичных видео. А орущий сурок олицетворяет тех, у кого явно сдают нервы.