Заставка «Форта Боярд» и «Directed by Robert B.Weide»: в твиттере вспоминают «картинки со звуком»

Некоторые кадры из видео настолько прочно связаны с воспоминаниями, что при взгляде на изображение в голове сразу возникает конкретная музыка, слова или звуки. Владельцы твиттера «Страдающее Средневековье» предложили пользователям вспомнить подобные «картинки со звуком», а в качестве примера привели скрин из первых минут «Шрека». Мультфильм вышел еще в 2001 году, но большинство зрителей помнит, что главный герой выходит из деревянного туалета под строчку «Somebody once told me the world is gonna roll me» из песни «All Star» группы Smash Mouth.