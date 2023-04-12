Заставка «Форта Боярд» и «Directed by Robert B.Weide»: в твиттере вспоминают «картинки со звуком»

Комментаторы вспоминают заставки к ранее популярным сериалам, мультфильмам и передачам, например, к «Моей прекрасной няне», «Спокойной ночи, малыши!», «Смешарикам» и «Форту Боярд». При взгляде на выступающую из темноты странную физиономию дети 90-х вспоминают аудиодорожку, которая сопровождала жутковатую заставку телекомпании «ВИД». Глядя на волчок, зрители «Что? Где? Когда?» слышат в голове характерный звук, под который знатоки на протяжении многих лет вращают его. Заставка «Directed by Robert B.Weide» часто появляется в конце комичных видео. А орущий сурок олицетворяет тех, у кого явно сдают нервы.