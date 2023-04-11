Генпрокуратуру попросили признать Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить дело о госизмене

В СМИ несколько раз писали об увольнении актрисы из «Современника», однако в театре эти сообщения отрицали. В итоге 9 апреля директор театра Юрий Кравец рассказал, что Ахеджакова написала заявление об уходе по собственному желанию и не является актрисой «Современника» с 5 апреля.