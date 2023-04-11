Генпрокуратуру попросили признать Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить дело о госизмене

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова возбудить несколько уголовных дел против Лии Ахеджаковой. Об этом пишет ТАСС, ознакомившийся с обращением.
По мнению Бородина, Ахеджакову необходимо привлечь к уголовной ответственности по статьям 275 (госизмена), 280.3 (дискредитация ВС России) и 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).
Кроме того, он просит признать народную артистку иноагентом и лишить ее наград и почетных званий. Бородин объясняет такую необходимость тем, что Ахеджакова негативно высказывалась о российской военной операции на Украине.
В обращении отмечается, что актриса лишилась работы в «Современнике» из‑за своих проукраинских высказываний и поступков, а также постоянно дает интервью украинским телеканалам и финансово поддерживает украинскую армию.
В начале февраля «Современник» отменил последний спектакль с Лией Ахеджаковой «Игра в джин», в котором она исполняла одну из главных ролей. По словам директора театра Юрия Кравеца, он «был вынужден» убрать постановку, поскольку его «завалили гневными письмами» в адрес Ахеджаковой.
В СМИ несколько раз писали об увольнении актрисы из «Современника», однако в театре эти сообщения отрицали. В итоге 9 апреля директор театра Юрий Кравец рассказал, что Ахеджакова написала заявление об уходе по собственному желанию и не является актрисой «Современника» с 5 апреля.