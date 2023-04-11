Россиянам запретили выезд из страны в период с получения повестки до явки в военкомат

Поправки внесли представители всех пяти думских фракций. В течение дня Госдума примет их во втором и в третьем чтении.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что поправки рассматриваются в рамках «совершенствования воинского учета в России».
Другие нововведения:
- Граждан, обязанных состоять на воинском учете, смогут зачислять в запас без личной явки
- Сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, будут направляться в военкоматы, в том числе с использованием «Госуслуг»
- Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток
- Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах»
- Гражданам, в любой форме получившим повестку, в случае неявки в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через «Госуслуги». При получении предупреждения ограничивается ряд прав, в частности, вводится запрет на регистрацию в качестве ИП, на постановку на учет в налоговой службе, на вождение, получение кредитов и другое
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