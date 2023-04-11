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Россиянам запретили выезд из страны в период с получения повестки до явки в военкомат

Виктория Шанина
Сегодня в 12:55

Гражданам РФ в рамках поправок в законодательство запретили выезд из России в период со дня получения повестки и до явки в военкомат. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу законодательной деятельности Госдумы.

Поправки внесли представители всех пяти думских фракций. В течение дня Госдума примет их во втором и в третьем чтении.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что поправки рассматриваются в рамках «совершенствования воинского учета в России».

Другие нововведения:

  • Граждан, обязанных состоять на воинском учете, смогут зачислять в запас без личной явки
  • Сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, будут направляться в военкоматы, в том числе с использованием «Госуслуг»
  • Повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток
  • Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах»
  • Гражданам, в любой форме получившим повестку, в случае неявки в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через «Госуслуги». При получении предупреждения ограничивается ряд прав, в частности, вводится запрет на регистрацию в качестве ИП, на постановку на учет в налоговой службе, на вождение, получение кредитов и другое
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