Стоимость биткоина превысила 30 тыс. долларов впервые с июня

В 9.15 утра по московскому времени стоимость биткоина впервые более чем за полгода превысила 30 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
За сутки стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 6%. На момент написания этой новости один биткоин стоит 30 068 долларов — это около 2,4 млн рублей.
Как отмечает Bloomderg, в последний раз стоимость биткоина превышала 30 тыс. долларов 10 июня 2022 года. С начала этого года биткоин подорожал примерно на 80%.
В ноябре 2022 года произошел один из крупнейших спадов курса биткоина на фоне новостей о банкротстве биржи FTX. Стоимость криптовалюты тогда упала до 16,803 доллара — минимума за два года.