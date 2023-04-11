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Стоимость биткоина превысила 30 тыс. долларов впервые с июня

Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

В 9.15 утра по московскому времени стоимость биткоина впервые более чем за полгода превысила 30 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки стоимость криптовалюты увеличилась более чем на 6%. На момент написания этой новости один биткоин стоит 30 068 долларов — это около 2,4 млн рублей.

Как отмечает Bloomderg, в последний раз стоимость биткоина превышала 30 тыс. долларов 10 июня 2022 года. С начала этого года биткоин подорожал примерно на 80%.

В ноябре 2022 года произошел один из крупнейших спадов курса биткоина на фоне новостей о банкротстве биржи FTX. Стоимость криптовалюты тогда упала до 16,803 доллара — минимума за два года.

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