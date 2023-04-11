Спортивная драма «Лёд-3» выйдет на экраны в 2024 году

Кинокомпания Art Pictures выпустит в российский прокат спортивную драму «Лёд-3» 14 февраля 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».
Среди продюсеров грядущего фильма представлены Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Кто выступит в качестве режиссера, пока неизвестно. Первую картину снимал Олег Трофим, а вторую — Жора Крыжовников.
Несколько дней назад дата премьеры появилась у другой российской ленты — приквела «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь». Картина выйдет в прокат 1 января 2025 года.
Сюжет расскажет о богатыре Финисте Ясном Соколе, который описывается как суперзвезда Белогорья, на которого равняются все остальные. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги досталась Юлии Пересильд.