Спортивная драма «Лёд-3» выйдет на экраны в 2024 году

Сюжет расскажет о богатыре Финисте Ясном Соколе, который описывается как суперзвезда Белогорья, на которого равняются все остальные. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги досталась Юлии Пересильд.