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Спортивная драма «Лёд-3» выйдет на экраны в 2024 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:28

Кинокомпания Art Pictures выпустит в российский прокат спортивную драму «Лёд-3» 14 февраля 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».

Среди продюсеров грядущего фильма представлены Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Кто выступит в качестве режиссера, пока неизвестно. Первую картину снимал Олег Трофим, а вторую — Жора Крыжовников.

Несколько дней назад дата премьеры появилась у другой российской ленты — приквела «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь». Картина выйдет в прокат 1 января 2025 года.

Сюжет расскажет о богатыре Финисте Ясном Соколе, который описывается как суперзвезда Белогорья, на которого равняются все остальные. Главную роль исполнит Кирилл Зайцев, который воплощал этого персонажа в оригинальной трилогии. Роль молодой Бабы-яги досталась Юлии Пересильд.

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Федор БондарчукМихаил ВрубельАлександр АндрющенкоОлег ТрофимЖора КрыжовниковКирилл ЗайцевЮлия Пересильд
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