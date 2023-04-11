На Сахалине за госизмену задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ

На Сахалине задержали мужчину по подозрению в госизмене. Он планировал уехать воевать на стороне ВСУ, сообщает местное издание Sakh.online со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
Мужчину задержали пограничники. По их словам, он собирался поехать в зону военной операции на Украине и вступить в местное формирование для «участия в боевых действиях против Вооруженных сил» России.
Попасть в зону боевых действий мужчина планировал транзитом через третью страну. Каким образом удалось вычислить его намерения, не уточняется.
Следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил против задержанного уголовное дело о госизмене по статье 275 УК с применением части 1 статьи 30 УК.
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