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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Высота облака пепла превысила 15 километров

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:51

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Небо в радиусе нескольких километров от вулкана заволокло тучей пепла, сообщило РИА «Новости».

В некоторых районах начался пеплопад, в частности, в Ключах, селе Майском и Козыревске. Высота облака пепла над Шивелучем, по подсчетам вулканологов, составила 15-20 километров.

По словам жителей Камчатки, со стороны вулкана доносится грохот — это громовые раскаты, возникшие внутри пеплового облака из‑за электростатического напряжения. Местные власти посоветовали людям не выходить из дома и носить маски.

На Камчатке объявили наивысший, красный код авиаопасности. В поселках Усть-Камчатского района ограничили работу социальных учреждений и школ.

«В связи с изменением направления ветра не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском муниципальных районах и Петропавловск-Камчатском городском округе», — заявили в МЧС.

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