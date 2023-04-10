Netflix выпустит анимационный спин-офф сериала «Очень странные дела»

Компания анонсировала мультсериал, действие которого развернется во вселенной шоу. Детали о сюжете проекта пока не раскрываются. Его созданием займутся Эрик Роблс («Фанбой и Чам Чам», «Глюкотехники») и студия Flying Bark Productions.
Над мультсериалом также будут работать братья Даффер и продюсер Шон Леви — они же занимались «Очень странными делами». «Сценарии и художественное оформление невероятны», — заявили Дафферы.
Они признались, что всегда мечтали об анимационном проекте по мотивам «Очень странных дел». Кинематографисты хотели бы, чтобы мультсериал был выполнен «в духе субботних утренних мультфильмов», которые они любили детьми.
«Очень странные дела» получат пятый, финальный сезон. По мотивам сериала также в конце 2023 года выйдет VR-игра. Кроме того, Netflix ранее анонсировал еще один спин-офф, не анимационный.