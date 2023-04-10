Госдума уравняла электронные и бумажные повестки

Электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, заявил РБК председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Способ получения документа не будет иметь значения, добавил он.
«Очень многие операции будут производиться дистанционно, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повестки», — пояснил он.
Военнообязанные смогут получать электронные повестки через «Госуслуги» или в МФЦ, сказал Картаполов. В то же время комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также оповещение заказными письмами.
При этом ранее Картаполов назвал «невозможным» вручение повесток о призыве на срочную службу через сайт «Госуслуг».
Уклоняющимся от призыва на срочную службу депутаты предлагают запретить выезд из страны, кредиты, заключение сделок по недвижимости, управление транспортом и регистрировать ИП. Поправки должны рассмотреть 11 апреля.