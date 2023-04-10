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РКН не будет разблокировать Twitter после просьбы комитета Госдумы по информполитике

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:54

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter в РФ, передает «Интерфакс». Регулятор напомнил, что соцсеть не удалила 1300 запрещенных материалов.

10 апреля зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter, поскольку теперь «политика нового руководства» компании «нацелена на нейтралитет»: соцсеть вернула доступ к аккаунтам российских ведомств.

«Для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», — убеждал Горелкин.

«Российские пользователи не испытывают недостатка в возможности получения информации и общении благодаря популярным отечественным социальным сервисам, показывающим активный рост аудитории», — ответил РКН и отметил рост количества «познавательного и развлекательного контента» на российских платформах.

Также ведомство добавило, что в Twitter помимо запрещенного контента распространяется «деструктивный контент, противоречащий традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Роскомнадзор заблокировал Twitter в России в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры.

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