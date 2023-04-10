Первую концертную запись The Beatles восстановят и передадут в музеи

Сама запись была обнаружена в начале апреля, почти ровно через шестьдесят лет после того, как она была сделана. Тот концерт прошел 4 апреля в частной школе Стоу в Бакингемшире. Записывал звук на катушечный магнитофон Джон Блумфилд, которому на тот момент исполнилось только пятнадцать лет.