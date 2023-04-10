Первую концертную запись The Beatles восстановят и передадут в музеи

Самая ранняя из известных концертная запись легендарной британской группы The Beatles будет восстановлена и передана «в культурные учреждения Великобритании», пишет издание NME.
Сама запись была обнаружена в начале апреля, почти ровно через шестьдесят лет после того, как она была сделана. Тот концерт прошел 4 апреля в частной школе Стоу в Бакингемшире. Записывал звук на катушечный магнитофон Джон Блумфилд, которому на тот момент исполнилось только пятнадцать лет.
И вот во время записи специальной программы на Radio 4, посвященной тому самому концерту, Блумфилд вручил запись журналистам.
По словам журналистки Самиры Ахмед, выступление было уникально тем, что в зале присутствовали только мужчины, которые, хотя и поддерживали музыкантов, не заглушали криками обожания сами песни.
В сет-лист попали треки с альбома «Please Please Me», который вышел как раз за две недели до выступления, 22 марта, а также несколько раритетных кавер-версий на ритм-н-блюз-песни.