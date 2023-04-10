В культурном центре «Интеграция» исполнят лучшие романсы Сергея Рахманинова

Ольга Селиверстова дебютировала десять лет назад на сцене Пале Гарнье, а затем выступала в Амфитеатре Бастилии и в Театре Шатле. С 2015 года она числится солисткой оперной труппы Большого театра. В 2021 году Ольга выпустила иммерсивный концерт-спектакль французской музыки «Метаморфозы».