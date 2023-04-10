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В культурном центре «Интеграция» исполнят лучшие романсы Сергея Рахманинова

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:15

В культурном центре «Интеграция» имени Николая Островского 22 апреля пройдет концерт солистов Большого театра и Цюрихской оперы Ольги Селиверстовой и Константина Шушакова. Они исполнят лучшие романсы Сергея Рахманинова, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Художественным руководителем, продюсером и концертмейстером вечера выступит Александр Анасенко. Он будет аккомпанировать исполнителям. Вместе они отметят 150-летие со дня рождения Рахманинова.

В программе выступлений будут шедевры мировой классической музыки. Концерт под названием «Гений Рахманинова» начнется в 19.00. Приобрести билеты на него можно на «Афише», они стоят 3500 рублей.

Ольга Селиверстова дебютировала десять лет назад на сцене Пале Гарнье, а затем выступала в Амфитеатре Бастилии и в Театре Шатле. С 2015 года она числится солисткой оперной труппы Большого театра. В 2021 году Ольга выпустила иммерсивный концерт-спектакль французской музыки «Метаморфозы».

Константин Шушаков выступал в Ла Скала, Большом театре, Норвежской национальной опере и Опере Ванкувера, а также в Большом театре Женевы. С 2019 года он работает в Цюрихской опере.

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Сергей РахманиновОльга СеливерстоваКонстантин ШушаковНиколай Островский
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