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В американском Луисвилле произошла стрельба в банке. Пять человек погибли

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

В американском городе Луисвилле, который находится в штате Кентукки, неизвестный открыл стрельбу в здании банка. В результате инцидента погибли пять человек, включая преступника, еще восемь ранены, сообщила CNN.

Среди пострадавших оказалось двое офицеров полиции. Они, а также другие раненые доставлены в клинику Университета Луисвилла. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии и борются за жизнь, заявили власти.

Мотивы действий стрелка пока неизвестны. Его обнаружили мертвым на месте преступления. Позднее полиция пояснила, что предполагаемого злоумышленника нейтрализовали.

Правоохранители в данный момент выясняют обстоятельства случившегося. По их словам, преступник был связан с банком Old National Bank, где произошла стрельба. Вероятно, он работал там.

На место трагедии прибыл губернатор Кентукки Энди Бешир. Он заявил, что в ходе стрельбы погибли двое его близких друзей. На месте произошедшего работают агенты ФБР и сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

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ФБР
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Энди Бешир
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