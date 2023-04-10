В американском Луисвилле произошла стрельба в банке. Пять человек погибли

В американском городе Луисвилле, который находится в штате Кентукки, неизвестный открыл стрельбу в здании банка. В результате инцидента погибли пять человек, включая преступника, еще восемь ранены, сообщила CNN.
Среди пострадавших оказалось двое офицеров полиции. Они, а также другие раненые доставлены в клинику Университета Луисвилла. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии и борются за жизнь, заявили власти.
Мотивы действий стрелка пока неизвестны. Его обнаружили мертвым на месте преступления. Позднее полиция пояснила, что предполагаемого злоумышленника нейтрализовали.
Правоохранители в данный момент выясняют обстоятельства случившегося. По их словам, преступник был связан с банком Old National Bank, где произошла стрельба. Вероятно, он работал там.
На место трагедии прибыл губернатор Кентукки Энди Бешир. Он заявил, что в ходе стрельбы погибли двое его близких друзей. На месте произошедшего работают агенты ФБР и сотрудники Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.