В Валенсии рабочую неделю сократят до 4 дней

Муниципальные власти испанского города Валенсия планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и понаблюдать, как она повлияет на эффективность труда и производительность работников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», — заявляют авторы этого эксперимента в пресс-релизе.
Эксперимент должен показать, как сокращение рабочей недели влияет не только на здоровье и личные ощущения работников, но также на экономику региона и страны, качество сервиса и состояние окружающей среды.
Стоит отметить, что Валенсия станет первым в мире городом, проводящим подобный эксперимент, однако в масштабе отдельных компаний четырехдневную рабочую неделю пытались внедрить неоднократно.