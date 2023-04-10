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В Валенсии рабочую неделю сократят до 4 дней

Илья Голубев
Сегодня в 18:52

Муниципальные власти испанского города Валенсия планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и понаблюдать, как она повлияет на эффективность труда и производительность работников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», — заявляют авторы этого эксперимента в пресс-релизе.

Эксперимент должен показать, как сокращение рабочей недели влияет не только на здоровье и личные ощущения работников, но также на экономику региона и страны, качество сервиса и состояние окружающей среды.

Стоит отметить, что Валенсия станет первым в мире городом, проводящим подобный эксперимент, однако в масштабе отдельных компаний четырехдневную рабочую неделю пытались внедрить неоднократно.

Результаты получились неоднозначные. Совсем недавно, в марте, мы писали об этом подробнее.

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