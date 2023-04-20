Не любит кошек и играет в гольф: 93-летняя тиктокерка перечислила красные флаги в поведении мужчин

93-летняя Лилиан Дроняк называет себя «бабушкой интернет-пользователей»: она уже более трех лет ведет аккаунт в тиктоке, за это время ей удалось собрать более 8,7 млн подписчиков. Тиктокерка знает толк в интересном контенте: например, иногда она демонстрирует свои наряды для похода на кладбище. «Надеюсь, привидения не завидуют тому, что я жива. Вот почему я решила не одеваться чересчур модно», — говорит Дроняк, позируя перед камерой в розовом свитере.