Не любит кошек и играет в гольф: 93-летняя тиктокерка перечислила красные флаги в поведении мужчин

93-летняя Лилиан Дроняк называет себя «бабушкой интернет-пользователей»: она уже более трех лет ведет аккаунт в тиктоке, за это время ей удалось собрать более 8,7 млн подписчиков. Тиктокерка знает толк в интересном контенте: например, иногда она демонстрирует свои наряды для похода на кладбище. «Надеюсь, привидения не завидуют тому, что я жива. Вот почему я решила не одеваться чересчур модно», — говорит Дроняк, позируя перед камерой в розовом свитере.
Многие ролики связаны с романтическими отношениями. «Даю советы касательно свиданий, потому что я прошла через это», — объясняет она. Например, в одном из видео блогерка отвечает на вопрос, как избегать бывшего партнера. Там она предлагает носить солнцезащитные очки, шляпу и шарф — чтобы он не смог узнать вас на улице или отвечать по телефону, что не можете говорить, потому что находитесь на свидании.
Тиктокерка собрала для зрителей «ред флаги» в поведении мужчин
В список попала ложь о своем росте: «Все в порядке, если ты невысокий, нам просто нужно знать об этом». Женщина отправила в стоп-лист представителей водных знаков зодиака и мужчин, имена которых начинаются на J — Джимми, Джейсон, Джек. Также Дроняк рекомендует заблокировать тех, кто не любит кошек, и не доверять игрокам в гольф.
Пожилая блогерка признается, что ей нравится создавать видео, потому что это заставляет ее «чувствовать себя молодой». А подписчиков она считает своими внуками и самонадеянно добавляет, что те «хотели бы, чтобы у них была такая бабушка».