Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и предложение «пососать язык»

Духовный лидер Тибета Далай-лама извинился перед индийским мальчиком и его семьей за случай, в котором он поцеловал его в губы и предложил ему «пососать язык». Это произошло во время церемонии окончания обучения детей по программе индийского благотворительного фонда.
Тогда мальчик подошел к Далай-ламе и попросил обнять его. Далай-лама, в свою очередь, сначала попросил поцеловать его в щеку, а затем поцеловал мальчика в губы. Затем он высунул язык и сказал «Пососи мой язык», и они соприкоснулись языками.
Представители Далай-ламы принесли его извинения не только мальчику и его семье, но и всему миру — «за ущерб, который могли нанести его слова». «Его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте», — говорится в заявлении.
«Некоторые напоминают, что демонстрация языка — это часть тибетской культуры, однако это видео не о культурном самовыражении. Но даже если это так, такое культурное самовыражение неприемлемо», — заявила индийская правозащитная организация Haq: Center for Child Rights, после того как видео поцелуя разлетелось по соцсетям.