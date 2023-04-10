Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и предложение «пососать язык»

Представители Далай-ламы принесли его извинения не только мальчику и его семье, но и всему миру — «за ущерб, который могли нанести его слова». «Его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте», — говорится в заявлении.