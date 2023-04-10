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«Аэрофлот» впервые отправил самолет на ремонт в Иран

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

«Аэрофлот» впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя авиакомпании. На ремонт в Тегеран отправился широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700.

Обслуживают самолет специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air — такую возможность «Аэрофлот» обсуждал несколько месяцев. Ремонта потребовали стойки шасси, хотя раньше этим занимались другие провайдеры, в частности гонконгская HAECO.

По словам представителя «Аэрофлота», компетенции иранских компаний в области технического обслуживания и ремонта самолетов будут дополнять возможности «Аэрофлота». На 1 апреля было 178 самолетов производства Airbus и Boeing.

В 2022 году провайдер «А-Техникс», который тоже входит в группу «Аэрофлот», выполнил более 300 форм периодического техобслуживания самолетов, говорил гендиректор компании Михаил Коробович.

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