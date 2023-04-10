«Аэрофлот» впервые отправил самолет на ремонт в Иран

«Аэрофлот» впервые в истории отправил самолет из своего парка на техобслуживание в Иран, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя авиакомпании. На ремонт в Тегеран отправился широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700.