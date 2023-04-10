Россиянина, задержанного в Ереване по запросу Москвы, отпустили. В РФ его обвиняют в дезертирстве

Россиянина, задержанного в Ереване по запросу России, отпустили. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру.
«Вопрос выдачи гражданина РФ может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче и при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам», — рассказали в ведомстве Армении.
Ранее МВД Армении сообщило, что в Ереване полиция задержала 23-летнего россиянина Юрия Т. (фамилия не раскрывается), который находится в розыске по обвинению в дезертирстве.
Он был остановлен 7 апреля на улице Нар-Доса и доставлен в отделение полиции. Согласно статье 338 УК РФ («Дезертирство»), мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы в случае, если преступление было совершено в период мобилизации, военного положения или ведения боевых действий.