С начала года россиянам стали на 57% чаще предлагать работу за рубежом

С января по март 2023 года россияне получили на 57% больше приглашений на собеседование для работы в других странах, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.
Всего за три месяца предложения о работе за рубежом получили 96 тыс. россиян. Компании при этом необязательно иностранные — речь идет только о местонахождении вакансии.
Чаще всего россиян зовут в Казахстан (29,5 тыс. человек) и Беларусь (20,5 тыс. человек). По несколько тысяч человек приглашают в ОАЭ, Турцию, Киргизию и Грузию.
При этом лидером по росту активности работодателей стала Индонезия, где интерес к россиянам вырос более чем в 40 раз. Однако решающую роль в таком высоком росте сыграла низкая база — в прошлом году поступило всего 4 приглашения, а в этом — 170.
Что касается конкретных специальностей, то чаще всего за рубеж зовут менеджеров по продажам и работе с клиентами, программистов и разработчиков. Также за рубежом ждут дизайнеров, художников и операторов контактного центра.
Среди тех, кого в 2022 году совсем не звали на работу в другие страны, а теперь массово приглашают, — секретари и помощники руководителя, копирайтеры и редакторы, кассиры и продавцы-консультанты.