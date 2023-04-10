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Водочный завод «Кристалл» пытается отсудить у Disney товарный знак «Пираты Карибского моря»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:37

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» требует прекратить правовую охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest. Об этом пишут «Ведомости».

Соответствующий иск «Кристалл» подал в суд по интеллектуальным правам. «Кристалл» настаивает, что Disney Enterprises Inc. (компания, за которой закреплены бренды) не использует эти товарные знаки, а значит, права на них защищать не нужно.

Как отмечают «Ведомости», этот судебный процесс тянется уже несколько месяцев. Последнее заседание прошло в феврале, однако суд перенес предварительное заседание на август, так как иностранная компания должна успеть предоставить отзыв на исковое заявление и доказать использование товарных знаков.

В «Кристалле» от комментариев газете отказались. Disney на запрос «Ведомостей» не отвечает.

Предположительно, российский производитель намерен выпускать собственные крепкие напитки под брендами «Пираты Карибского моря». Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что у «Кристалла» есть все шансы выиграть дело.

«Если правообладатель не выпускал алкогольные напитки под данными брендами за последние три года, вполне можно ожидать вынесения решения в пользу истца», — сказал представитель юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев.

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САО КристаллWalt Disney
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