Минимализм в интерьере, одежда без логотипов и еще 6 неочевидных признаков богатства

Когда человек богат, он совершенно необязательно упоминает в разговоре свои яхты или заграничные дачи у моря. Есть менее очевидные признаки, по которым можно догадаться о высоких доходах. Пользователи реддита подметили некоторые из них, а мы собрали восемь самых показательных.
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«[Признак богатства —] иметь дорогостоящие хобби. Например, парусный спорт, катание на лыжах и гольф. Особенно в областях, где эти виды деятельности не так доступны, и если люди занимаются этим в течение длительного времени. Вы живете на Среднем Западе, но занимаетесь серфингом с 10 лет? Вероятно, вы богаты», — belowthemask42.
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«[Признак богатства —] дома в стиле минимализма. Я не знаю почему, но многим богатым людям нравится простая эстетика, которая, честно говоря, не кажется домашней. Они предпочитают жить с очень небольшим количеством вещей», — Inevitable_snow_gal.
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«[Признак богатства —] умение ценить свое время. Даже простые мелочи, которые можно было бы сделать самостоятельно, обеспеченные люди за деньги делегируют кому‑то другому», — loudaggerer.
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«[Богатые люди] водят автомобили, которые не слишком выделяются среди других. Хорошие, надежные автомобили, но в них нет ничего слишком кричащего», — fifercurator.
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«Зубы — косвенный признак [богатства]. По человеку видно, когда он всю свою жизнь ходит к стоматологу несколько раз в год. У родителей этих людей были деньги, чтобы наладить эту дорогостоящую привычку, когда они были маленькими, а у них теперь есть деньги, чтобы поддерживать ее», — obscureferences.
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«[Богатые люди] молчат, когда речь заходит о кризисе стоимости жизни, и уходят от ответов на вопросы о себе или переводят разговор», — hdhdhdhdzjursx.