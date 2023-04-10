Минимализм в интерьере, одежда без логотипов и еще 6 неочевидных признаков богатства

«Зубы — косвенный признак [богатства]. По человеку видно, когда он всю свою жизнь ходит к стоматологу несколько раз в год. У родителей этих людей были деньги, чтобы наладить эту дорогостоящую привычку, когда они были маленькими, а у них теперь есть деньги, чтобы поддерживать ее», — obscureferences.