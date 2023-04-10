Как соблазнить программиста, токаря и стоматолога: рассказывают в твиттере

Пользователь твиттера @gambala_codes составил тред под заголовком «Как соблазнить богатого программиста». Автор дает пять советов: излучать уверенность в себе и быть интересным, внимательным, уникальным и честным человеком. Каждый пункт он сопровождает объяснением. Например, про уникальность пишет так: «Профессия сталкивает программистов с однообразными и скучными людьми и системами. Это их проклятие, и тем больше они ценят индивидуальность. Рассказывайте им о своих увлечениях, достижениях и интересах. Покажите, что вы уникальный и неповторимый человек». «Если вы последуете советам, у вас будут все шансы привлечь внимание успешного айтишника и заинтересовать его», — утверждает @gambala_codes в заключение.