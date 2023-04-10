Как соблазнить программиста, токаря и стоматолога: рассказывают в твиттере

Пользователь твиттера @gambala_codes составил тред под заголовком «Как соблазнить богатого программиста». Автор дает пять советов: излучать уверенность в себе и быть интересным, внимательным, уникальным и честным человеком. Каждый пункт он сопровождает объяснением. Например, про уникальность пишет так: «Профессия сталкивает программистов с однообразными и скучными людьми и системами. Это их проклятие, и тем больше они ценят индивидуальность. Рассказывайте им о своих увлечениях, достижениях и интересах. Покажите, что вы уникальный и неповторимый человек». «Если вы последуете советам, у вас будут все шансы привлечь внимание успешного айтишника и заинтересовать его», — утверждает @gambala_codes в заключение.
Пока одни комментаторы напоминают, что перечисленные критерии не специфичны и «подходят для всех нормальных адекватных мужчин», другие гадают, не закладывал ли автор иронию, или не написан ли текст треда искусственным интеллектом.
Теперь в твиттере рассказывают, как соблазнить представителей других профессий
Пользователи в насмешку над оригинальным тредом начали составлять собственные. Например, стоматолог «советует» кусать своего специалиста (чтобы тот мог «оценить работу жевательных мышц»), обожать его, смотреть ему в рот (чтобы «показать взаимность») и улыбаться (при этом «улыбка должна быть широкая, как у Джокера»). Для соблазнения бармена предлагается всего лишь оставить ему чаевые. Среди шуточных инструкций даже появились чек-листы по привлечению токаря шестого разряда, столяра-краснодеревщика и хорового дирижера. А пользовательница @frogthefaggot нашла универсальный совет — она считает, что приготовленным картофельным пюре с сосисками можно соблазнить «кого угодно».