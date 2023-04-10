«Мы увидели его на фотографии и сразу же влюбились», — вспоминает супружеская пара из Восточного Теннесси, которая четыре года назад усыновила четверолапого, получившего имя Сквид (Кальмар). Трехнедельного малыша вместе с двумя другими котятами обнаружили брошенными на улице, и их срочно надо было спасать. Владельцы Сквида заинтересовались именно им, потому что у того с самого детства были необычные отметины над глазами, напоминающие брови, — с годами они стали лишь отчетливее.
Несмотря на тяжелые первые недели жизни, сейчас у кота счастливая полноценная жизнь в кругу любящей семьи. Хозяева рассказывают, что у их питомца есть свой распорядок дня: «Он просыпается в половину шестого утра, чтобы позавтракать. Большую часть дня он спит и играет с собакой, пока мы работаем. Вечером требует, чтобы мы смотрели с ним телевизор на диване. Около восьми часов вечера идет в спальню, потому что знает, что пора спать. И он всегда спит с нами под одеялом».
Владельцы Сквида завели посвященный ему аккаунт в инстаграме*, где делятся фотографиями и видео с любимцем. И за счет причудливого окраса у него появилось множество фанатов в соцсетях — на страницу подписано более 18 тысяч человек. «Очень красивый малыш», «потрясающая выразительная мордочка», «невероятный кот» — в адрес Сквида постоянно сыпятся комплименты. Многие комментаторы отдельно отмечают, насколько серьезным он кажется, когда сидит в своей любимой позе — скрестив передние лапы перед собой.
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