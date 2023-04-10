Несмотря на тяжелые первые недели жизни, сейчас у кота счастливая полноценная жизнь в кругу любящей семьи. Хозяева рассказывают, что у их питомца есть свой распорядок дня: «Он просыпается в половину шестого утра, чтобы позавтракать. Большую часть дня он спит и играет с собакой, пока мы работаем. Вечером требует, чтобы мы смотрели с ним телевизор на диване. Около восьми часов вечера идет в спальню, потому что знает, что пора спать. И он всегда спит с нами под одеялом».