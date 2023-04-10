Минск хочет получить от России гарантии защиты Беларуси как собственной территории

Президент Беларуси уточнил, что эта тема обсуждалась на переговорах с Владимиром Путиным. «Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси», — сказал Лукашенко.