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Минск хочет получить от России гарантии защиты Беларуси как собственной территории

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:26

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Сергеем Шойгу, что Минск ожидает гарантии защиты республики со стороны Москвы как собственной территории в случае внешней агрессии. Об этом пишут РИА «Новости».

Лукашенко добавил, что «западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия».

Президент Беларуси уточнил, что эта тема обсуждалась на переговорах с Владимиром Путиным. «Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси», — сказал Лукашенко.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Положения договора также затрагивали Беларусь и Казахстан.

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