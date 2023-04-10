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В постапокалиптической игре The Last of Us обнаружили след от самолета

Виктория Шанина
Сегодня в 12:21

В видеоигре The Last of Us Part 1, которая вышла в 2022 году, обнаружили след от самолета на небе. Внимание на это обратил пользователь реддита с ником @meteors77.

Проблема в том, что действия The Last of Us разворачиваются в постапокалиптическом мире — там не то что самолеты не летают, даже автомобили можно встретить очень редко.

«Почему в Last of Us Part 1 есть следы от самолетов? Кто там летает на своих [Boing] 747?» — пишет пользователь.

В комментариях ему рассказали, что в ремейке игры студия Naughty Dog использовала графику с небом из другого своего хита — приключенческой видеоигры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Вероятно, разработчики таким образом решили сократить расходы на создание The Last of Us Part 1.

Видеоигра The Last of Us Part 1 вышла в начале сентября прошлого года. От оригинальной The Last of Us она отличается улучшенной графикой, анимацией лиц игровых персонажей и внутриигровым освещением. Кроме того, были изменены модели лиц героев: теперь они больше похожи на персонажей второй части игры.

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