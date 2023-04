В постапокалиптической игре The Last of Us обнаружили след от самолета

Видеоигра The Last of Us Part 1 вышла в начале сентября прошлого года. От оригинальной The Last of Us она отличается улучшенной графикой, анимацией лиц игровых персонажей и внутриигровым освещением. Кроме того, были изменены модели лиц героев: теперь они больше похожи на персонажей второй части игры.