В постапокалиптической игре The Last of Us обнаружили след от самолета

В видеоигре The Last of Us Part 1, которая вышла в 2022 году, обнаружили след от самолета на небе. Внимание на это обратил пользователь реддита с ником @meteors77.
Проблема в том, что действия The Last of Us разворачиваются в постапокалиптическом мире — там не то что самолеты не летают, даже автомобили можно встретить очень редко.
«Почему в Last of Us Part 1 есть следы от самолетов? Кто там летает на своих [Boing] 747?» — пишет пользователь.
В комментариях ему рассказали, что в ремейке игры студия Naughty Dog использовала графику с небом из другого своего хита — приключенческой видеоигры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Вероятно, разработчики таким образом решили сократить расходы на создание The Last of Us Part 1.
Видеоигра The Last of Us Part 1 вышла в начале сентября прошлого года. От оригинальной The Last of Us она отличается улучшенной графикой, анимацией лиц игровых персонажей и внутриигровым освещением. Кроме того, были изменены модели лиц героев: теперь они больше похожи на персонажей второй части игры.