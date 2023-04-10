Twitter отметил Би-би-си как СМИ, финансируемое государством. Канал просит убрать маркировку

Соцсеть Twitter установила на аккаунте Би-би-си маркировку «государственное СМИ». Канал требует «как можно скорее» убрать пометку, пишет CNN.
Маркировку получил только основной аккаунт с ником @BBC, на который подписано 2,2 млн пользователей. Другие аккаунты, например @BBCWorld и @BBCBreaking, остались без пометки.
«Би-би-си является и всегда была независимой. Нас финансирует британская общественность за счет лицензионного сбора», — говорится в заявлении Би-би-си, с которым ознакомился CNN.
Помимо лицензионного сбора Би-би-си получает деньги от рекламы, прямых трансляций (в виде донатов) и других частных лиц.
Телеканал намерен оспорить решение Twitter. «Мы ведем переговоры, чтобы решить эту проблему как можно скорее», — заявляют в Би-би-си.
CNN поясняет, что Twitter называет государственными те СМИ, в которых «государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямое или косвенное политическое давление и/или контроль над производством и распространением» материалов.