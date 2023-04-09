В Великобритании создадут «отряды по борьбе с незаконным вейпингом»

В рамках борьбы с незаконной продажей электронных сигарет несовершеннолетним власти Великобритании создадут «отряды по борьбе с незаконным вейпингом». Об этом пишет Sky News со ссылкой на парламентского замминистра здравоохранения страны Нила О’Брайена.
В правительстве заявили, что электронные сигареты изначально должны помогать взрослым людям бросить курить, и это один из приоритетов Британии. Однако в стране есть серьезная проблема с реализацией вейпов среди детей.
Так называемые отряды будут работать по всей стране и пресекать деятельность предприятий, которые продают электронные сигареты несовершеннолетним. Для этого они будут сотрудничать с местными властями регионов.
«[Создание отрядов по борьбе с незаконным вейпингом] помимо прочего позволит нам четко понять, какие шаги мы можем предпринять для сокращения числа детей, которые получают доступ к вейпам и пользуются ими», — заявил О’Брайен.