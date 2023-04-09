Реклама
Новости

В Великобритании создадут «отряды по борьбе с незаконным вейпингом»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:57

В рамках борьбы с незаконной продажей электронных сигарет несовершеннолетним власти Великобритании создадут «отряды по борьбе с незаконным вейпингом». Об этом пишет Sky News со ссылкой на парламентского замминистра здравоохранения страны Нила О’Брайена.

В правительстве заявили, что электронные сигареты изначально должны помогать взрослым людям бросить курить, и это один из приоритетов Британии. Однако в стране есть серьезная проблема с реализацией вейпов среди детей.

Так называемые отряды будут работать по всей стране и пресекать деятельность предприятий, которые продают электронные сигареты несовершеннолетним. Для этого они будут сотрудничать с местными властями регионов.

«[Создание отрядов по борьбе с незаконным вейпингом] помимо прочего позволит нам четко понять, какие шаги мы можем предпринять для сокращения числа детей, которые получают доступ к вейпам и пользуются ими», — заявил О’Брайен.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»