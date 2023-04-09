Москва заняла третье место в рейтинге городов мира с самыми богатыми миллиардерами

После рейтинга богатейших людей мира Forbes опубликовал ежегодный список городов, где проживает больше всего миллиардеров. Москва заняла шестое место.
По подсчетам издания, в Москве живет 61 миллиардер. Их состояние в общей сложности Forbes оценил в 307 млрд долларов — это на 92 млрд больше, чем в 2022 году.
Лидером рейтинга стал Нью-Йорк. Из 2640 миллиардеров из списка Forbes в этом городе проживает 101 человек.
По совокупному состоянию миллиардеров Москва оказалась на третьей строчку. Российскую столицу опережают только Нью-Йорк с общим капиталом миллиардеров в размере 617 млрд долларов и Париж (409 млрд долларов).
В рейтинг самых богатых людей планеты в этом году вошли 110 россиян — на 22 больше, чем в прошлом. В первой тройке — Андрей Мельниченко (25,2 млрд долларов), Владимир Потанин (23,7 млрд) и Владимир Лисин (22,1 млрд).