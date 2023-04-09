Китаец до смерти напугал сотни цыплят соседа и получил тюремный срок

В Китае мужчина получил 6 месяцев тюремного срока за то, что в прямом смысле до смерти напугал соседских цыплят. Об этом пишет CNN со ссылкой на китайские СМИ.
Местным изданиям удалось узнать только фамилию обвиняемого — Гу. Мужчина пробрался ночью на куриную ферму соседа и напугал цыплят своим фонариком — они начали убегать от него в угол и образовалась давка.
На соседскую ферму Гу пробирался дважды. Сперва из‑за него погибли 500 цыплят, он был задержан полицией и оштрафован на 3000 юаней (около 35 тыс. рублей).
Несмотря на немаленькую компенсацию, Гу вернулся во владения соседа снова. Во второй раз в давке погибли 640 цыплят. Штрафом он уже не отделался — суд обвинил мужчину в намеренном причинении ущерба соседу.
Китайские власти уточнили, что 1140 цыплят стоят примерно 13 840 юаней (около 164 тыс. рублей). За причинение такого ущерба Гу получил 6 месяцев тюремного заключения и один год условно. Этот приговор учитывал раскаяние обвиняемого.