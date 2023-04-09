В Иране установят умные камеры для выявления женщин без хиджабов

В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты против закона и смены режима. Поводом послужила гибель 22-летней Махсы Амини — она скончалась вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Девушки вышли на улицы, многие сняли хиджабы и состригли волосы в знак протеста.