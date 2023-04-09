В Иране установят умные камеры для выявления женщин без хиджабов

Полиция Ирана устанавливает умные камеры в общественных местах, чтобы идентифицировать женщин, которые не носят хиджабы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление правоохранителей страны.
Камеры будут фиксировать нарушительниц и распознавать их лица. Затем будут автоматически рассылаться «текстовые сообщения с предупреждением о последствиях».
Какие меры, помимо предупреждения, ждут женщин без хиджабов, не уточняется.
В полиции заявляют, что такой шаг должен предотвратить «сопротивление закону о ношении хиджаба». В обратном случае это сопротивление «запятнает духовный имидж Ирана» и укажет на брешь в безопасности.
Женщин Ирана обязывают покрывать волосы и носить длинную, свободную, скрывающую фигуру одежду, как того требуют законы шариата. Они были введены в стране после революции 1979 года.
В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты против закона и смены режима. Поводом послужила гибель 22-летней Махсы Амини — она скончалась вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Девушки вышли на улицы, многие сняли хиджабы и состригли волосы в знак протеста.
Митинги не прекращались два с половиной месяца, их жестоко разгоняли правоохранители. Были задержаны десятки тысяч человек. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, во время протестов погибли сотни людей.
Тем не менее, в марте МВД Ирана объявило, что закон о ношении хиджаба изменен не будет.